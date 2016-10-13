 Yeni Malatya hazır – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Yeni Malatya hazır

    Yeni Malatya hazır
    'in lideri Yeni 'da hedef Şanlıurfa deplasmanından 3 puanla dönmek. Orta saha oyuncusu Mehmet Sak "Milli arayı iyi değerlendirdik. İyi çalıştık, bunun karşılığını deplasmandan galip dönerek almak istiyoruz. Lideriz ancak daha sezonun başı. Hedefimiz bu sezon Süper Lig'e yükselmek" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:21
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