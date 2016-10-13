 Yayın müjdesi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yayın müjdesi

    Yayın müjdesi

    Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sporseverlere güzel haberi verdi Kurtulmuş “ maçları TRT’den yayınlanacak. Hayırlı olsun” dedi.

    'deki yayın sorunu çözüldü... Müjdeyi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından verdi. Kurtulmuş "TFF maçları TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı, uğurlu olsun. İyi seyirler" yazdı. 6 haftadır bu karşılaşmalara hasret kalanlar bu habere çok sevindi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un müjdeleri TFF 'le sınırlı kalmadı.

    SÜPER LİG ÖZETLERİ DE TRT'DE
    Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi" ifadelerini kullanarak Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarının da TRT tarafından satın alındığını belirtti. Kurtulmuş sözlerini, "Başta futbolseverler olmak üzere tüm vatandaşlarımız adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, TFF'ye ve TRT'ye teşekkür ederim" diyerek tamamladı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yayın müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.