 Eskişehir’de sistem oturdu – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Eskişehir’de sistem oturdu

    Eskişehir’de sistem oturdu
    'in güçlü temsilcilerinden Eskişehirspor seyircisiz maçta Giresun'u devirmek istiyor. Teknik direktör Alpay Özalan "Maça ciddiyetle çıkıp galip gelmeyi hedefliyoruz. Sistemimiz yüzde 95 oturdu" dedi. Stoper Hakan Çinemre de 3 puan almak istediklerini kaydetti.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehir’de sistem oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.