 Demirspor hırslı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Demirspor hırslı

    Demirspor hırslı
    'da kaptan Emrullah Şalk artık kazanma zamanının geldiğini söyledi. Şalk "Yeni hocamızla bir hava yakalayacağız. Sıfırdan başlıyoruz" diye konuştu. Serkan Yanık da pozitif oynayarak Adana Demirspor'u hak ettikleri noktaya taşıyacaklarını söyledi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demirspor hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.