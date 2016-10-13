 ‘Başbakanımız açıklayacak’ – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Başbakanımız açıklayacak’

    ‘Başbakanımız açıklayacak’
    'nin gözü kulağı Başbakan Binali Yıldırım'a çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Talat Papatya "Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım'ın Gürsel Aksel Tesisleri'nde inşa edilecek yeni statla ilgili açıklamasını heyecanla bekliyoruz. Böylece yeni stadımız için en büyük adım atılacak" dedi. Papatya, Ümraniye maçıyla ilgili "İstanbul'da çok taraftarımız var, onları stada bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:17
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