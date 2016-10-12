 Tarzan’dan 3 puan sözü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Tarzan’dan 3 puan sözü

    Tarzan’dan 3 puan sözü
    Manisa- maçı, 2 yeni teknik adamın mücadelesine sahne olacak. Manisa'da Sait Karafırtınalar, Demirspor'da Engin İpekoğlu göreve geldi. Karafırtınalar, "Karşımızda farklı bir Demirspor olacağını biliyoruz. Ancak ben de daha fazla koşan, mücadele eden ve kazanmak isteyen bir Manisa olacağını söyleyebilirim" sözünü verdi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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