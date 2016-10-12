Tarzan’dan 3 puan sözü
Manisa-Adana Demirspor maçı, 2 yeni teknik adamın mücadelesine sahne olacak. Manisa'da Sait Karafırtınalar, Demirspor'da Engin İpekoğlu göreve geldi. Karafırtınalar, "Karşımızda farklı bir Demirspor olacağını biliyoruz. Ancak ben de daha fazla koşan, mücadele eden ve kazanmak isteyen bir Manisa olacağını söyleyebilirim" sözünü verdi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Tarzan’dan 3 puan sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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