Rehavet uyarısı
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Göztepe, bu ligde mücadele ettiği son 4 sezonda milli aranın ardından 9 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Ümraniye ile karşılaşacak Göztepe, bu maçı kazanıp kötü geleneği bozmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz galibiyetle tanışamayan rakipleri konusunda oyuncularına, "Ümraniye çıkış yakalamak isteyecek. Asla onları küçümseyip, rehavete kapılmamalıyız" uyarısını yaptığı öğrenildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Rehavet uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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