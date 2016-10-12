 Rehavet uyarısı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Rehavet uyarısı

    Rehavet uyarısı
    'in şampiyonluk adayı , bu ligde mücadele ettiği son 4 sezonda milli aranın ardından 9 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Ümraniye ile karşılaşacak Göztepe, bu maçı kazanıp kötü geleneği bozmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz galibiyetle tanışamayan rakipleri konusunda oyuncularına, "Ümraniye çıkış yakalamak isteyecek. Asla onları küçümseyip, rehavete kapılmamalıyız" uyarısını yaptığı öğrenildi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
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