‘Milli ara ilaç oldu’
G.Antep BB'ye 3-0 yenilen Mersin, telafiyi Altınordu'yla yapmak istiyor. Teknik direktör Levent Arıkdoğan, "Milli maç arası bize çok iyi geldi. Şu anda takım hazır duruma geldi. Altınordu maçını kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
‘Milli ara ilaç oldu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.