‘Milli ara ilaç oldu’

G.Antep BB'ye 3-0 yenilen Mersin, telafiyi Altınordu'yla yapmak istiyor. Teknik direktör Levent Arıkdoğan, "Milli maç arası bize çok iyi geldi. Şu anda takım hazır duruma geldi. Altınordu maçını kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.