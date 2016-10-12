Lider, Urfa’ya da bilendi
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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