 Lider, Urfa’ya da bilendi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Lider, Urfa’ya da bilendi

    Lider, Urfa’ya da bilendi
    'in lideri Y.Malatya, Ş.Urfa deplasmanında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör İrfan Buz, "İstatistiklere göre en az gol yiyen takımlardan biri onlar biri de biziz. Bizim için önemli bir müsabaka. Urfa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lider, Urfa’ya da bilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.