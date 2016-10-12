Giresun Es-Es'ten çekinmiyor
TFF 1. Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı İbrahim Özkul, "Futbolcularımızın yürekleriyle oynayarak puan veya puanlar alacağını düşünüyoruz." dedi.
Özkul, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un güçlü bir ekip olduğunu ancak bu durumun kendilerini çok fazla ilgilendirmediğini söyledi.
Rakiplerinin büyük maliyetli, Giresunspor'un ise küçük maliyetli bir takım olduğuna dikkati çeken Özkul, "Futbolcularımızın yürekleriyle oynayarak puan veya puanlar alacağını düşünüyoruz. Deplasmandan iyi bir sonuçla şehrimize döneceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.
Özkul, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TFF 1. Lig maçlarının TRT'den yayınlanacağını bildirdiğini hatırlatarak, "Yayının olması deplasmanda oynayacağımız maçlarda Giresun halkı için iyi olacaktır. Yayın olayı bizim olduğu gibi tüm takımların lehine olur, inşallah aksaksız devam eder." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 5
Yorum
aga Sakın nevzat bey takıma katkı için futbolcu alma, aldıkların ortada, bari para gitmesin....
- Nihat Mala: Geç kaldık
Toplam 1
Yorum
sabo Sayın mala sizde seyirciye gaz vermek adına boş laflar ediyorsunuz Basket tede futbol gibi hüsrana uğruyacaksınız neden derseniz seyirci her maç galibiyet istiyor buda imkansız olduğuna göre aynen böyle devam edecek bir hafta yenersin tamam ama iki hafta mağlup olursun basket seyirciside futbol seyircisi gibi sabırsız.saygılar
- Wes kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
N0_Name Sneijder yoksa Josue'ye şans verilebilir. Ya da 4 4 2 oynatılabilir. Ortada Selçuk-Tolga, Kanatta Yasin-Bruma forvette ise Poldi Ve Eren
Giresun Es-Es'ten çekinmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.