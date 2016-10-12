 Giresun Es-Es'ten çekinmiyor – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Giresun Es-Es'ten çekinmiyor

    Giresun Es-Es'ten çekinmiyor

    'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı İbrahim Özkul, "Futbolcularımızın yürekleriyle oynayarak puan veya puanlar alacağını düşünüyoruz." dedi.

    Özkul, yaptığı açıklamada, 'un güçlü bir ekip olduğunu ancak bu durumun kendilerini çok fazla ilgilendirmediğini söyledi.

    Rakiplerinin büyük maliyetli, Giresunspor'un ise küçük maliyetli bir takım olduğuna dikkati çeken Özkul, "Futbolcularımızın yürekleriyle oynayarak puan veya puanlar alacağını düşünüyoruz. Deplasmandan iyi bir sonuçla şehrimize döneceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.

    Özkul, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maçlarının TRT'den yayınlanacağını bildirdiğini hatırlatarak, "Yayının olması deplasmanda oynayacağımız maçlarda Giresun halkı için iyi olacaktır. Yayın olayı bizim olduğu gibi tüm takımların lehine olur, inşallah aksaksız devam eder." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:42
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