Devre arası şov!
Transfer yasağı devre arasında sona erecek olan Samsunspor, sabırsız bir şekilde ocak ayını bekliyor. Başkanvekili Rüştü Araboğlu, "Devre arasında transferi açıp, bir takım eksik noktalara transfer yapabilmeyi istiyoruz. Transfer tahtasının açılması için de çalışmalara şimdiden başladık" sözleriyle kırmızı-beyazlı camiaya müjde verdi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Devre arası şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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