 Devre arası şov! – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Devre arası şov!

    Devre arası şov!
    Transfer yasağı devre arasında sona erecek olan , sabırsız bir şekilde ocak ayını bekliyor. Başkanvekili Rüştü Araboğlu, "Devre arasında transferi açıp, bir takım eksik noktalara transfer yapabilmeyi istiyoruz. Transfer tahtasının açılması için de çalışmalara şimdiden başladık" sözleriyle kırmızı-beyazlı camiaya müjde verdi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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