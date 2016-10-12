Balkes Cangök’le anlaştı

Balıkesir'de Reha Erginer'in yerine teknik direktör arayışına koyulan yönetim, Can Cangök'le her konuda anlaştı. Kırmızı-beyazlılar'ın eski futbolcusu ve teknik sorumlusu olan Cangök'ün bugün kulüp tesislerinde düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacağı açıklandı. 56 yaşındaki teknik adam, "Ben Balıkesir evladıyım, 'Hayır' deme lüksüm yok" ifadelerini kullandı.