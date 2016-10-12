 Balkes Cangök’le anlaştı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Balkes Cangök’le anlaştı

    Balkes Cangök’le anlaştı
    Balıkesir'de Reha Erginer'in yerine teknik direktör arayışına koyulan yönetim, Can Cangök'le her konuda anlaştı. Kırmızı-beyazlılar'ın eski futbolcusu ve teknik sorumlusu olan Cangök'ün bugün kulüp tesislerinde düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacağı açıklandı. 56 yaşındaki teknik adam, "Ben Balıkesir evladıyım, 'Hayır' deme lüksüm yok" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
    Etiketler:
    TFF
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balkes Cangök’le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.