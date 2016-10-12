 Bakkal'dan Süper Lig sözü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bakkal'dan Süper Lig sözü

    Bakkal'dan Süper Lig sözü

    ekiplerinden 'un teknik direktörü Mesut Bakkal, galibiyet serisi yakalamayı ve Sivasspor'u şampiyon yaparak, yeniden Süper Lig'e taşımayı arzuladığını söyledi.

    Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada takımdaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

    Üç aylık bir aradan sonra tekrar takımın başına geldiğini ve takımdaki herkesi tanıdığını anımsatan Bakkal, "Takımı tanımam benim için bir avantaj, bu da bize olumlu yansıdı. İnşallah takımın temposuyla galibiyetlerin devam etmesi en büyük temennim. Sivas'a yakışan şampiyonluktur." diye konuştu.

    maçı hazırlıklarının neşeli geçtiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, futbolcular ve teknik heyete yakışanın her maçı kazanmak olduğunu ifade etti.

    Mesut Bakkal, 'un ligde farkını ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, "Olması gereken şampiyonluğa oynamaktır. Bunu oyuncularıma da anlattım, artık herkes neyin ne olduğunun farkına varıp, ona göre mücadele etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    Sivasspor'un Süper Lig'e veda ettiği ligin son haftasındaki Fenerbahçe maçında taraftarın kendilerine gösterdiği ilgiyi unutamadığını aktaran Bakkal, o tribünleri dolduran taraftarlarla hedefli bir takım oluşturmanın en büyük isteği olduğunu sözlerine ekledi.

    Antrenman
    Öte yandan Sivasspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma çalışmasıyla başladı. Esneme hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden idmana, ülkesinin milli takımında bulunan Ganalı defans oyuncusu John Boye katılmazken, sakatlıkları bulunan Yiğit İncedemir, İbrahim Öztürk ve Korcan Çelikay takımdan ayrı koşu yaptı.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:24
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