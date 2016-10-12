 Adana’nın anahtarını istedi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Adana’nın anahtarını istedi

    Adana’nın anahtarını istedi

    Engin İpekoğlu’ndan şampiyonluk halinde sürpriz istek.

    'un yeni teknik direktörü Engin İpekoğlu, iddialı açıklamalar yaptı. İpekoğlu, "Geçen sezon beklenti olmayan dönemde Adanaspor'u şampiyon yaptık. İnşallah, her iki takımı da şampiyon yaparız. Bunu da başarırsak, Belediye Başkanımızdan şehrin anahtarını isteyeceğim" sözleriyle şaka yollu iddiasını ortaya koydu.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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