Adana’nın anahtarını istedi
Engin İpekoğlu’ndan şampiyonluk halinde sürpriz istek.
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Engin İpekoğlu, iddialı açıklamalar yaptı. İpekoğlu, "Geçen sezon beklenti olmayan dönemde Adanaspor'u şampiyon yaptık. İnşallah, her iki takımı da şampiyon yaparız. Bunu da başarırsak, Belediye Başkanımızdan şehrin anahtarını isteyeceğim" sözleriyle şaka yollu iddiasını ortaya koydu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Adana’nın anahtarını istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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