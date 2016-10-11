İpekoğlu ilk antrenmanına çıktı
TFF 1. Lig’de yer alan Adanademirspor'da geçen hafta Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Engin İpekoğlu, mavi-lacivertli ekip ile ilk idmanına çıktı.
Süper Lig'e çıkmak için güçlü bir ekip olduklarını söyleyen İpekoğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Manisaspor maçına odaklandıklarını belirtti. İpekoğlu, "Manisaspor maçında alacağımız 3 puanla futbolcularda olan öz güven yukarıya çekilecektir. Bir de takım oyununu ortaya çıkarırsak bu da farklı düşünmeyi ortaya çıkaracaktır. Oyuncular o zaman bu oyunla oynadığımız zaman bu takımı iyi bir yere getirebileceğiz diye düşünecekler" dedi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile rejenerasyon çalışması yaptı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile rejenerasyon çalışması yaptı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 1
Yorum
eminiz altyapıdan birisine şans verdi diye tüm dünyanın ilgisi galatasarayın üzerinde öyle mi..? hmm.........
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 2
Yorum
anlam veremiyorum yahu bunlar nasıl şirket sahipleri az zarar yaptık diye seviniyorlar her sezonu zararla kapatmak zorunda mısınız?
- FORMAMI ÖZLEDİM
Toplam 1
Yorum
bekir sıtkı GEÇMİŞ OLSUN DİYORUN.. TÜM Y. MALATYASPOR LULARA SEVGİLER
İpekoğlu ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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