 İpekoğlu ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    İpekoğlu ilk antrenmanına çıktı

    İpekoğlu ilk antrenmanına çıktı

    ’de yer alan Adanademirspor'da geçen hafta Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Engin İpekoğlu, mavi-lacivertli ekip ile ilk idmanına çıktı.

    Süper Lig'e çıkmak için güçlü bir ekip olduklarını söyleyen İpekoğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları maçına odaklandıklarını belirtti. İpekoğlu, " maçında alacağımız 3 puanla futbolcularda olan öz güven yukarıya çekilecektir. Bir de takım oyununu ortaya çıkarırsak bu da farklı düşünmeyi ortaya çıkaracaktır. Oyuncular o zaman bu oyunla oynadığımız zaman bu takımı iyi bir yere getirebileceğiz diye düşünecekler" dedi.

    Yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile rejenerasyon çalışması yaptı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:56
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