İpekoğlu Demir’de
Adana Demirspor, Engin İpekoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli hoca, “Büyük bir kulübe hocalık yapacağım” dedi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Erkan Sözeri'den boşalan Teknik Direktörlük görevi için Engin İpekoğlu ile anlaşmaya vardı. Son olarak Adanaspor'da teknik direktörlük görevi yapan Engin İpekoğlu, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Adanaspor ile şampiyon olarak tamamlamıştı.
YÜZDE 75'İ DEMİRSPORLU
Engin İpekoğlu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Şampiyonluklar; taraftar, hoca, futbolcu ve yönetimin birlik olmasıyla kazanılır. Ben geçen sezon Adanaspor'un başındayken şehrin büyük bir çoğunluğunun Adana Demirsporlu olduğunu söylemiş ve tepki almıştım. Bugün yine söylüyorum, Adana'nın %75'i Adana Demirsporlu. Böyle büyük bir kulüpte çalışacağım için heyecanlıyım" diye konuştu.
YÜZDE 75'İ DEMİRSPORLU
Engin İpekoğlu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Şampiyonluklar; taraftar, hoca, futbolcu ve yönetimin birlik olmasıyla kazanılır. Ben geçen sezon Adanaspor'un başındayken şehrin büyük bir çoğunluğunun Adana Demirsporlu olduğunu söylemiş ve tepki almıştım. Bugün yine söylüyorum, Adana'nın %75'i Adana Demirsporlu. Böyle büyük bir kulüpte çalışacağım için heyecanlıyım" diye konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
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ali krediniz mi kaldı dünyanın en pahalı futbol drektörü(!)
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Haydar "Camia" kelimesinin anlamını bilmediğin açık ki yazmışsın. Sizin sevmemeniz normal siz ve sizin gibiler sevmediği için her zaman Aziz başkan sevilecek... Karıştırmayın demiştim ama karıştırmışsın...
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