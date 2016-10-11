 Dervent’ten sert çıkış – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Dervent’ten sert çıkış

    Dervent’ten sert çıkış
    1'inci Lig'de 'a konuk olacak 'da Teknik Direktör Selahattin Dervent futbolcularına gözdağı verdi. Bazı oyuncularından kendilerine çeki düzen vermelerini isteyen Dervent, kadroda rotasyona gidebileceğini söyleyerek, "Hedefleri olan bir takımız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kimse dokunulmaz değil" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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