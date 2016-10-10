Seyircisiz maçın biletleri satışa çıktı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor-Giresunspor arasında seyircisiz oynanacak maç için bilet satışları başladı. Taraftarlar takıma destek olmak için biletleri aldı.
Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, az da olsa Eskişehirspor'a destek olmak için bu yöntemi kullandıklarını anlattı. Başkan Diri, "Bu, yangına su taşıyan karınca misali. Belki bu yangını ufak meblağlarla söndüremeyiz ama herkesin bunun bilincine varması için böyle bir etkinlik başlattık. Biz taraftarlar olarak on binlerce bilet alacak gücümüz olmayabilir ama biz bunu şehre yaymaya çalışıyoruz. Özellikle büyük fabrikalar, odalar ve belediyelerin şehre destek olması lazım. Eskişehirspor Eskişehir'in 1 numaralı markası, Avrupa kenti olarak övülüyoruz ama futbol ya da diğer spor kulüplerimizin bir başarısı yok. Şehrimizin de artık biraz titreyip kendisine gelmesi lazım" dedi.
Öte yandan her maça giderek taraftarlara eşlik eden Bando EsEs, bu tarihi anda da taraftarı yalnız bırakmadı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
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