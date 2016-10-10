 Seyircisiz maçın biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Seyircisiz maçın biletleri satışa çıktı

    Seyircisiz maçın biletleri satışa çıktı

    'in 7. haftasında -Giresunspor arasında seyircisiz oynanacak maç için bilet satışları başladı. Taraftarlar takıma destek olmak için biletleri aldı.

    Geçen sezon yaşanan saha olaylarından dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası alan taraftarı, bir ilke imza attı. Takımlarını maddi yönden desteklemek isteyen taraftarları, yönetimden seyircisiz maç için bilet istedi. Yönetimin teklife sıcak bakmasıyla seyircisiz maç için tam 26 bin bilet basıldı. Biletler Atatürk Stadyumu önünde satışa çıkarılırken, taraftarların ilgisi yoğun oldu. 20 liradan satılan biletlerden birden fazla almak için biribiriyle yarışan taraftarlar, takımlarının yanında olmaya devam edeceklerini söylediler. Yetkililer, maç gününe kadar satışın süreceğini söylerken, biletlerin ilgiden dolayı erkenden tükenebileceğini aktardılar.

    Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, az da olsa Eskişehirspor'a destek olmak için bu yöntemi kullandıklarını anlattı. Başkan Diri, "Bu, yangına su taşıyan karınca misali. Belki bu yangını ufak meblağlarla söndüremeyiz ama herkesin bunun bilincine varması için böyle bir etkinlik başlattık. Biz taraftarlar olarak on binlerce bilet alacak gücümüz olmayabilir ama biz bunu şehre yaymaya çalışıyoruz. Özellikle büyük fabrikalar, odalar ve belediyelerin şehre destek olması lazım. Eskişehirspor Eskişehir'in 1 numaralı markası, Avrupa kenti olarak övülüyoruz ama futbol ya da diğer kulüplerimizin bir başarısı yok. Şehrimizin de artık biraz titreyip kendisine gelmesi lazım" dedi.

    Öte yandan her maça giderek taraftarlara eşlik eden Bando EsEs, bu tarihi anda da taraftarı yalnız bırakmadı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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