Engin İpekoğlu imzalıyor
TFF 1. Lig'de Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile anlaştı. Sözeri ile başladığı ligin ilk 6 haftasında aldığı 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan cetvelinde 7 puanla 11. sırada yer alan mavi-lacivertli ekip, İpekoğlu ile bugün resmi sözleşme imzalayacak.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Engin İpekoğlu imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.