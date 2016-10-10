 Engin İpekoğlu imzalıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Engin İpekoğlu imzalıyor

    Engin İpekoğlu imzalıyor
    'de Erkan Sözeri ile yollarını ayıran , Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile anlaştı. Sözeri ile başladığı ligin ilk 6 haftasında aldığı 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan cetvelinde 7 puanla 11. sırada yer alan mavi-lacivertli ekip, İpekoğlu ile bugün resmi sözleşme imzalayacak.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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