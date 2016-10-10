Balıkesirspor, Can Cangök ile anlaştı
TFF 1. Lig ekibinde, Reha Kemal Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Can Cangök getirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Can Cangök ile prensip anlaşmasına vardı.
Balıkesirspor'un futbol şube sorumlusu Harun Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can Cangök ile resmi imzayı çarşamba günü yapacakları tanıtım toplantısında atacaklarını söyledi. Atabay, ayrıca Cangök'ün yardımcılarının kulüp içinden isimlerin olabileceğini aktardı.
SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
TFF 1. Lig'in 7. haftasında cumartesi günü saat 17.00'de Sivasspor'u konuk edecek Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılarda antrenmana grip olan Burak Çalık ve Akhisar Belediyespor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dilaver Güçlü katılmadı. Genç kaleci Asil Kaan Eryılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:40
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
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