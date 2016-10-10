 Balıkesirspor, Can Cangök ile anlaştı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    , ile anlaştı

    Balıkesirspor, Can Cangök ile anlaştı

    ekibinde, Reha Kemal Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren ekiplerinden , ile prensip anlaşmasına vardı.

    'un futbol şube sorumlusu Harun Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can Cangök ile resmi imzayı çarşamba günü yapacakları tanıtım toplantısında atacaklarını söyledi. Atabay, ayrıca Cangök'ün yardımcılarının kulüp içinden isimlerin olabileceğini aktardı.

    SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
    TFF 'in 7. haftasında cumartesi günü saat 17.00'de Sivasspor'u konuk edecek Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kırmızı-beyazlılarda antrenmana grip olan Burak Çalık ve Akhisar Belediyespor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dilaver Güçlü katılmadı. Genç kaleci Asil Kaan Eryılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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