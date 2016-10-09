 Yarenlerden mesaj var – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Yarenlerden mesaj var

    Yarenlerden mesaj var
    Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan rakiplerine gözdağı... Kısa süre içinde hatalarını en aza indireceklerini belirten Çapa, "Şu anda camia olarak tek yürek olmuş durumdayız. Oynayacağımız maçlarda alacağımız sonuçlarla da iddiamızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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