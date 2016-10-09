 Mersin’de mutlu son – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Mersin’de mutlu son

    Mersin’de mutlu son
    Mersin İdmanyurdu'nda yaşanan teknik direktör polemiği son buldu. Teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile görüşen yönetim, gelen tepkiler üzerine Levent Arıkdoğan'la yola devam kararı aldı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    TFF
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