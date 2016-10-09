Karşıyaka kalecisi gazeteciye saldırdı
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Aydınspor 1923'e 4-3 yenildiği olaylı maçın devre arasında Karşıyaka'nın yedek kalecisi Behram Zülaloğlu, iddiaya göre Habertürk Gazetesi muhabiri Deniz Biricik'e saldırı girişiminde bulundu.
Twitter'daki kişisel hesabından, kendisiyle ilgili eleştiriye öfkenlendiği Deniz Biricik'e önce küfreden Behram, ardından genç muhabirin üzerine yürüdü. Öfkeli kaleciyi sahada ısınmaya çalışan arkadaşları güçlükle uzaklaştırdı. Behram, soyunma odasına yöneldikten sonra geri dönerek yeniden Biricik'in üzerine yürüyerek küfretti.
Takım arkadaşları, Behram'ı olayı büyütüp tribünleri tahrik etmemesi yönünde uyararak Biricik'in yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Olaydan etkilenen ve morali bozulan Denhiz Biricik, karşılaşmanın ikinci yarısında stattan ayrıldı.
Karşıyaka'da geçen sezon sergilediği performansla eleştirilen 34 yaşındaki kaleci Behram, bu sezon yalnızca 20 Eylül'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'a 2-1 kaybedilen maçta kaleyi korumuştu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:00
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Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
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