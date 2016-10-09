Karşıyaka kalecisi gazeteciye saldırdı

Twitter'daki kişisel hesabından, kendisiyle ilgili eleştiriye öfkenlendiği Deniz Biricik'e önce küfreden Behram, ardından genç muhabirin üzerine yürüdü. Öfkeli kaleciyi sahada ısınmaya çalışan arkadaşları güçlükle uzaklaştırdı. Behram, soyunma odasına yöneldikten sonra geri dönerek yeniden Biricik'in üzerine yürüyerek küfretti.



Takım arkadaşları, Behram'ı olayı büyütüp tribünleri tahrik etmemesi yönünde uyararak Biricik'in yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Olaydan etkilenen ve morali bozulan Denhiz Biricik, karşılaşmanın ikinci yarısında stattan ayrıldı.



Karşıyaka'da geçen sezon sergilediği performansla eleştirilen 34 yaşındaki kaleci Behram, bu sezon yalnızca 20 Eylül'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'a 2-1 kaybedilen maçta kaleyi korumuştu.