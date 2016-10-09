 Göztepe’ye durmak yasak! – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ’ye durmak yasak!

    Göztepe’ye durmak yasak!
    'in 7. haftasında Ümraniye'ye konuk olacak , hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerinde çalışan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Teknik direktör Okan Burak da, "3 puandan başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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