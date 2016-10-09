Es-Es’in gözü zirvede

Kırmızı-siyahlıların yıldız isimleri rakiplerine gözdağı verdi. Semih Şentürk, “Süper Lig hedefine ulaşacağız” dedi. Erkan Zengin ise, “Ligin en iyisi biziz ve bunu göstereceğiz” sözünü sarfetti.

Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor'da söz takımın yıldız isimlerinde... Oynadığı 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Semih Şentürk, hak ettikleri yer olan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirtip, "İyi bir kadromuz var. Henüz ligin de başındayız. Her geçen hafta daha iyi olacağımızdan şüphem yok" dedi.



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Kırmızı-siyahlıların tecrübeli isimlerinden Erkan Zengin ise ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayıp, "Sahamızda puan kaybetmeden hedefimize ulaşacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız ve gücümüzü göstereceğiz. Süper Lig'e, gerçek yerimize tekrar döneceğiz" diye konuştu.