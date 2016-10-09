Es-Es’in gözü zirvede
Kırmızı-siyahlıların yıldız isimleri rakiplerine gözdağı verdi. Semih Şentürk, “Süper Lig hedefine ulaşacağız” dedi. Erkan Zengin ise, “Ligin en iyisi biziz ve bunu göstereceğiz” sözünü sarfetti.
Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor'da söz takımın yıldız isimlerinde... Oynadığı 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Semih Şentürk, hak ettikleri yer olan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirtip, "İyi bir kadromuz var. Henüz ligin de başındayız. Her geçen hafta daha iyi olacağımızdan şüphem yok" dedi.
BEKLE BİZİ SÜPER LİG
Kırmızı-siyahlıların tecrübeli isimlerinden Erkan Zengin ise ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayıp, "Sahamızda puan kaybetmeden hedefimize ulaşacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız ve gücümüzü göstereceğiz. Süper Lig'e, gerçek yerimize tekrar döneceğiz" diye konuştu.
BEKLE BİZİ SÜPER LİG
Kırmızı-siyahlıların tecrübeli isimlerinden Erkan Zengin ise ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayıp, "Sahamızda puan kaybetmeden hedefimize ulaşacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız ve gücümüzü göstereceğiz. Süper Lig'e, gerçek yerimize tekrar döneceğiz" diye konuştu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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