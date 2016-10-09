 Adana Demirspor İpekoğlu ile anlaştı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    İpekoğlu ile anlaştı

    Adana Demirspor İpekoğlu ile anlaştı

    1'inci Lig takımlarından Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, twitterde, "Yeni teknik direktörümüz Engin İpekoğlu olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

    Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Sözlü, "Teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Engin İpekoğlu ile görüşüyorduk. Camiamızdan da bu konuda olumsuz bir tepki almayınca görüşmelerimiz imza aşamasına geldi. Pazartesi günü kulübümüzde Engin İpekoğlu ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:32
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