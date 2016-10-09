Adana Demirspor İpekoğlu ile anlaştı
TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, twitterde, "Yeni teknik direktörümüz Engin İpekoğlu olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Sözlü, "Teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Engin İpekoğlu ile görüşüyorduk. Camiamızdan da bu konuda olumsuz bir tepki almayınca görüşmelerimiz imza aşamasına geldi. Pazartesi günü kulübümüzde Engin İpekoğlu ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 64
Yorum
Ulke tiraj ve reyting uğruna ülke sporunu katlediyorlar... Vahki vah köse sakalım koskoca FB kimlerin elinde....
- Genç kızlardan 107 sayı fark
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Yorum
fbliyim ulan zaten ezmişsiniz insanların onrunu niye kırıyorsunuz
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 64
Yorum
Muhammed sonra niye taraftarlar döner bıçakları taşıyor diyorsunuz bu ve bunun gibi muhterem zatlar yüzünden. stadların boş kalma sebebi de bu açıklamalardır.
Adana Demirspor İpekoğlu ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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