 Özköylü’den 2.5 yıllık imza – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Özköylü’den 2.5 yıllık imza

    Özköylü’den 2.5 yıllık imza

    Samsunspor, Osman Özköylü’yü 2.5 yıllığına takımın başına getirirken başkan Tutu, “Umutluyuz” dedi

    ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2.5 yıllığına anlaştı. Başkan Erkurt Tutu, "Osman hoca ile para konusunda hiç görüşme yapmadık, çünkü amacı Samsunspor'a hizmet etmek. Kulübü yeniden başarıya taşıyacağız" dedi. Özköylü'nün uzun vadeli bir program hazırladığı ve kırmızı-beyazlı takımda kendi ekibiyle çalışacağı ifade edildi.

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    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:02
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