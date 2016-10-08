Özköylü’den 2.5 yıllık imza
Samsunspor, Osman Özköylü’yü 2.5 yıllığına takımın başına getirirken başkan Tutu, “Umutluyuz” dedi
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2.5 yıllığına anlaştı. Başkan Erkurt Tutu, "Osman hoca ile para konusunda hiç görüşme yapmadık, çünkü amacı Samsunspor'a hizmet etmek. Kulübü yeniden başarıya taşıyacağız" dedi. Özköylü'nün uzun vadeli bir program hazırladığı ve kırmızı-beyazlı takımda kendi ekibiyle çalışacağı ifade edildi.
İpekoğlu ile sıcak temas
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 günlük iznin ardından Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin bugün Engin İpekoğlu ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Karafırtınalar başladı
TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'un bir yıllığına anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ayağının tozuyla takımı başında ilk antrenmanına çıktı. Karafırtınalar, "Tüm sıkıntıları aşacağız" dedi.
Tadic gitti Zeefuik geldi
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'da kadroya giremeyen Josip Tadic sözleşmesini tek taraflı feshedip, ülkesine giderken, kendisinden kulüp bulması istenen Genero Zeefuik takıma döndü. Zeefuik, "Şansımı iyi kullanacağım" dedi.
Genel kurul kararı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da olağanüstü genel kurul yapılacak. Genel kurulun 14 Kasım Pazartesi günü tesislerde yapılacağı duyuruldu.
Yeni rota Altıparmak
?Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 6 haftada önce Serdar Sabuncu, ardından Özgür Doğramacı ile yollarını ayıran Altay'da yöneticiler, eski teknik direktörleri Mehmet Altıparmak'tan haber bekliyorlar.
İpekoğlu ile sıcak temas
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 günlük iznin ardından Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin bugün Engin İpekoğlu ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Karafırtınalar başladı
TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'un bir yıllığına anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ayağının tozuyla takımı başında ilk antrenmanına çıktı. Karafırtınalar, "Tüm sıkıntıları aşacağız" dedi.
Tadic gitti Zeefuik geldi
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'da kadroya giremeyen Josip Tadic sözleşmesini tek taraflı feshedip, ülkesine giderken, kendisinden kulüp bulması istenen Genero Zeefuik takıma döndü. Zeefuik, "Şansımı iyi kullanacağım" dedi.
Genel kurul kararı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da olağanüstü genel kurul yapılacak. Genel kurulun 14 Kasım Pazartesi günü tesislerde yapılacağı duyuruldu.
Yeni rota Altıparmak
?Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 6 haftada önce Serdar Sabuncu, ardından Özgür Doğramacı ile yollarını ayıran Altay'da yöneticiler, eski teknik direktörleri Mehmet Altıparmak'tan haber bekliyorlar.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Özköylü’den 2.5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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