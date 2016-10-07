Zirveyi bırakmayız
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “ Balıkesir galibiyeti ile hem moral hem de Göztepe’ ye kaptırdığımız liderliği geri aldık” dedi.
TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, zirvedeki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Ravcı, "2-1 kazandığımız Balıkesir maçı bize hem moral hem de Göztepe'ye kaptırdığımız liderliği geri getirdi" diye konuştu.
Ş.URFA'YA BİLENİYORLAR
Ravcı, "Ligde başarılı bir dönem geçiriyoruz. 13 puanla lideriz. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Oynadığımız tüm maçlar zor geçiyor. Gelecek hafta deplasmanda Şanlıurfa ile karşılaşacağız" dedi.
Ş.URFA'YA BİLENİYORLAR
Ravcı, "Ligde başarılı bir dönem geçiriyoruz. 13 puanla lideriz. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Oynadığımız tüm maçlar zor geçiyor. Gelecek hafta deplasmanda Şanlıurfa ile karşılaşacağız" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Zirveyi bırakmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.