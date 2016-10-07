 Zirveyi bırakmayız – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Zirveyi bırakmayız

    Zirveyi bırakmayız

    Yeni Sportif Direktörü Ali Ravcı, “ Balıkesir galibiyeti ile hem moral hem de ’ ye kaptırdığımız liderliği geri aldık” dedi.

    'de lider durumda bulunan Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, zirvedeki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Ravcı, "2-1 kazandığımız Balıkesir maçı bize hem moral hem de 'ye kaptırdığımız liderliği geri getirdi" diye konuştu.

    Ş.URFA'YA BİLENİYORLAR
    Ravcı, "Ligde başarılı bir dönem geçiriyoruz. 13 puanla lideriz. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Oynadığımız tüm maçlar zor geçiyor. Gelecek hafta deplasmanda Şanlıurfa ile karşılaşacağız" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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