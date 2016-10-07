Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Samsunspor Kulübü'nün başkan yardımcıları Rüştü Araboğlu ve Ömür Çoruh, futbol şube sorumlusu Metin Ateş ile Özköylü katıldı.

Törende konuşan Özköylü, Samsunspor'un zor günler geçirdiğini belirtti.

Samsunspor'un zor günleri yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başladığını dile getiren Özköylü, artık tünelin ucunun göründüğünü söyledi.

Bu tünelden çıkıp kulübü güzel, aydınlık günlere taşımak amacıyla taşın altına elini koymak istediğini anlatan Özköylü, "Kulüp başkanımız Erkurt Tutu ile görüştükten sonra 'ben burada olmalıyım' diye geçti içimden. Daha önce hep şampiyonluğa oynamış takımlarda çalışan bir teknik adam için böylesi sıkıntılı süreçte görev almam çok büyük risk ama bu riski göze almak istedim. Ben hep beraber bu işi başaracağımıza inanıyorum. Tek başımıza yapacağımız bir iş değil. Futbolcu, yönetim ve taraftar hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.



"Asıl hedefimiz gelecek sezon"

Samsun'da takımını seven bir taraftar grubunun bulunduğunu vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Takımımız genç futbolcular ve geçen yıl oynayan tecrübeli oyuncularla harmanlanarak oluşturulmuş. İlk yarıda kalan 10 maçlık süreyi en iyi şekilde geçirmek için uğraşacağız. En makbul puanı almaya çalışacağız. Devre arası transfer tahtası açıldıktan sonra yapılması gereken transferleri yapıp, bu sezonu geçireceğiz. Bizim asıl hedefimiz gelecek sezon. Yani bu sene ile ilgili kimseye söz verme lüksümüz yok. Bunu yaparsak herkesi kandırmış oluruz, inandırıcı olmaz. Biz elimizdeki malzemeyi bilip ona göre takviye yapacağız. Elimizdeki yemeği gelecek seneye hazırlayacağız."

Çoruh ile Araboğlu da Özköylü'ye başarılar diledi.

Daha sonra 2,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Özköylü, ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Samsunspor, Özköylü yönetiminde 16 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular antrenmanda koşu, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.