 Özköylü Samsun’da – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Özköylü Samsun’da

    Özköylü Samsun’da
    'un Başkanı Erkurt Tutu, teknik direktör konusunda Osman Özköylü ile anlaştıklarını söyledi. Özköylü, bugün Samsun'a gelip resmi sözleşme imzalayacak.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:36
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