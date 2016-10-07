 Erkan Sözeri veda etti – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Erkan Sözeri veda etti

    Erkan Sözeri veda etti
    ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Erkan Sözeri, camiaya teşekkür etti. Sözeri, "Zor günlerde bize destek oldular. Adana Demirspor camiasına başarılar dilerim" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:33
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