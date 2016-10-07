Erkan Sözeri veda etti
Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Erkan Sözeri, camiaya teşekkür etti. Sözeri, "Zor günlerde bize destek oldular. Adana Demirspor camiasına başarılar dilerim" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:33
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