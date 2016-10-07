TFF 1. Lig
ekiplerinden Altınordu, 7. haftada evinde oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçını İzmir Atatürk Stadı'nda yapacak. Ligde geçen hafta oynanan Göztepe
-Elazığspor maçına ev sahipliği yapan Doğanlar Stadı'nın çim zeminde bozulmalar olduğu tespit edilince stat değişti.
Altınordu- Mersin maçı Atatürk’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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