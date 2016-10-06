 Samsunspor Özköylü'ye emanet – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Özköylü'ye emanet

    Samsunspor Özköylü'ye emanet

    yönetimi, teknik direktör konusunda ile anlaştı. Yarın Samsun'a gelecek olan Özköylü, ile resmi sözleşme imzalacak.

    1'nci Lig'de mücadele eden 'da teknik direktör sorunu çözüldü. Engin Korukır'ın istifasının ardından ve maçlarına antrenör Kenan Yelek gözetiminde çıkan Kırmızı-Beyazlılar, ile yollarını ayıran ile el sıkıştı. Yönetimin teklifine olumlu yanıt veren tecrübeli teknik adam, yarın Samsun'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak. Samsunspor yönetiminin uzun vadeli bir anlaşma düşündüğü ve Osman Özköylü'nün de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

    Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Osman Özköylü ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, yarın sözleşme imzalanacağını söyledi. Takımın başına tecrübeli bir isim getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu nedenle uzun süre sessiz kaldıklarını ifade eden Başkan Tutu, Osman Özöylü ile uzun süreli çalışmak istediklerini dile getirdi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:03
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