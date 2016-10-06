Samsunspor Özköylü'ye emanet
Samsunspor yönetimi, teknik direktör konusunda Osman Özköylü ile anlaştı. Yarın Samsun'a gelecek olan Özköylü, ile resmi sözleşme imzalacak.
Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Osman Özköylü ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, yarın sözleşme imzalanacağını söyledi. Takımın başına tecrübeli bir isim getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu nedenle uzun süre sessiz kaldıklarını ifade eden Başkan Tutu, Osman Özöylü ile uzun süreli çalışmak istediklerini dile getirdi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:03
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
karakartal Umarım sakatlarımız Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.Zira özellikle Oğuzhan ve Talisca bu takımın can damarı oyuncular.
- "Dualarım hep onlarla"
Toplam 3
Yorum
xxx Burağı geçiyorum hadi selçuğuda geçiyorum formsuzlar.Lakin Arda gibi bir oyuncun varsa ve oynatmıyorsan çıkıp sebebini söyleyeceksin....
- Talisca ara vermedi
Toplam 1
Yorum
karakartal Talisca Türkiyeye gelmiş en yetenekli futbolculardan biri.Teknik heyet Taliscadan üst düzey verim alacak ve Oğuzhan-Talisca ikilisini birarada oynatacak bir formül üstünde çalışmalı.
Samsunspor Özköylü'ye emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.