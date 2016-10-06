 Samsun’da hoca krizi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Samsun’da hoca krizi

    Samsun’da hoca krizi
    Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayıran 'da belirsizlik sürüyor. Uzun süredir görüşme halinde oldukları Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağlayamayan Karadeniz temsilcisi, yeni hoca arayışlarına başladı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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