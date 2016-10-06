 Göztepe tek yürek – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    tek yürek

    Göztepe tek yürek
    'de ikinci sıraya yerleşen 'de yüzler gülüyor. Sarıkırmızılıların menajeri İlhan Şahin, geçen sezon yaşadıkların hayal kırıklığının ardından bu yıl herkesin tek yürek olduğunu belirtip, "Oyuncularda Göztepelilik duygusu çok gelişti. Bu sezon hedefleyenen başarıya ulaşacağız" dedi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle