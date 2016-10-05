Süper Lig’e çıkacağız
Sivas’ın hocası Bakkal: Hedef şampiyonluk. Bu yönetim ve taraftarla her şeyi başarırız.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirtti. Bakkal, "Çok kaliteli başkanımız ve yöneticilerimiz var. Bundan sonra önemli olan hep beraber neler yapacağımız" dedi.
HER ZAMAN ÇALIŞIRIM
Deneyimli hoca, "Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Sivas'ta amatör takım olsa çalışırım, bunu içten söylüyorum. Beni buraya getiren yönetime de teşekkür ediyorum. Taraftarla birlikte takımı Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
HER ZAMAN ÇALIŞIRIM
Deneyimli hoca, "Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Sivas'ta amatör takım olsa çalışırım, bunu içten söylüyorum. Beni buraya getiren yönetime de teşekkür ediyorum. Taraftarla birlikte takımı Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Süper Lig’e çıkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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