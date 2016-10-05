 Süper Lig’e çıkacağız – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Süper Lig’e çıkacağız

    Süper Lig’e çıkacağız

    Sivas’ın hocası Bakkal: Hedef şampiyonluk. Bu yönetim ve taraftarla her şeyi başarırız.

    ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin 'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirtti. Bakkal, "Çok kaliteli başkanımız ve yöneticilerimiz var. Bundan sonra önemli olan hep beraber neler yapacağımız" dedi.

    HER ZAMAN ÇALIŞIRIM
    Deneyimli hoca, "Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Sivas'ta amatör takım olsa çalışırım, bunu içten söylüyorum. Beni buraya getiren yönetime de teşekkür ediyorum. Taraftarla birlikte takımı Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:44
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