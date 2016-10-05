 Savunmada çöktüler – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Savunmada çöktüler

    Savunmada çöktüler
    1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Sivas'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Altınordu, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başında olduğu son 5 yılda 6'ncı haftalara göre en kötü savunma performansını sergiledi. İzmir ekibi toplam 10 gol yedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
    Etiketler:
    TFF
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