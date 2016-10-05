Savunmada çöktüler
TFF 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Sivas'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Altınordu, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başında olduğu son 5 yılda 6'ncı haftalara göre en kötü savunma performansını sergiledi. İzmir ekibi toplam 10 gol yedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Savunmada çöktüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.