 Milli maç arası fırsat – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Milli maç arası fırsat

    Milli maç arası fırsat
    ekiplerinden Şanlıurfaspor'da şube sorumlusu Mehmet Büyükfırat, milli maç arasını fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Büyükfırat, "Bazı oyuncuların idman eksiği var. Takımımız daha iyi seviyeye gelecek" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:49
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