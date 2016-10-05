 Kone ortada yok! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kone ortada yok!

    Kone ortada yok!
    'nin Malii futbolcusu Famoussa Kone, kayıplarda. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği, yöneticilerin ise haftalarca peşinden koştuktan sonra transferini gerçekleştirdiği Malili futbolcu, son 3 haftada sadece 2 dakika forma giyebildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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