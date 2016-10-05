Giresunspor galibiyete inandı

Kaplan, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor karşılaşmasının önemine dikkati çekerek, iki takım açısından da gelgitlerin yaşanabileceğini söyledi.

Kendileri açısından iç sahanın veya deplasmanın fark etmediğini belirten Kaplan, iyi bir takım olduklarını, oyuncuların belli bir seviyeye geldikten sonra daha da iyi olacaklarını kaydetti.

Eskişehir deplasmanlarının zor olduğuna işaret eden Kaplan, "Onlar da bir hedef koymuşlar kendilerine, tecrübeli oyuncuları çok. Bugüne kadar da oynadıkları maçlar da attıkları goller de ortada. Özellikle gollerin çoğunu ikinci yarıda atmışlar. Kaliteli bir maç olacak, biz pozitif futbol oynayan bir takımız. Eskişehir'den buraya iyi bir sonuçla döneceğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kaplan, deplasmana kazanmak için gideceklerini vurgulayarak, "İyi futbol oynuyoruz, arzuluyuz, istekliyiz. Oyuncu grubumuz iyi ve hiç bir problemimiz yok. Bugünden itibaren çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Kaplan, "İgors Tarasovs, Letonya Milli Takımı'nda. Rızvan ve Berkan'ın sakatlık durumu var. Özgürcan'ın sakatlığı var, tek ve çift antrenmanlarla bu arayı geçireceğiz. Oyuncu kaybetmemek için hazırlık maçı da oynamayı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı takım, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Koşuyla başlayan antrenman, kondisyona yönelik çalışmayla sona erdi.