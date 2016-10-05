GAP Arena Stadı'ndaki çalışmalar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'ün de aralarında bulunduğu heyet, geçen hafta bakıma alınan statta incelemelerde bulunarak, çalışanlar hakkında bilgi aldı.

Stattaki çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bağıban, "Çim iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çimlerimiz 15 gün içerisinde futbol oynanabilecek duruma gelecek. Yeni Malatyaspor maçında zeminin futbol oynamaya daha müsait olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor, iki sezon önce de aynı sorun nedeniyle sahasında oynaması gereken 3 maçı komşu kentlerdeki statlarda oynamıştı.