GAP Arena Stadı'ndaki çalışmalar
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Bağıban: "Çimlerimiz 15 gün içerisinde futbol oynanabilecek duruma gelecek"
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'ün de aralarında bulunduğu heyet, geçen hafta bakıma alınan statta incelemelerde bulunarak, çalışanlar hakkında bilgi aldı.
Stattaki çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bağıban, "Çim iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çimlerimiz 15 gün içerisinde futbol oynanabilecek duruma gelecek. Yeni Malatyaspor maçında zeminin futbol oynamaya daha müsait olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfaspor, iki sezon önce de aynı sorun nedeniyle sahasında oynaması gereken 3 maçı komşu kentlerdeki statlarda oynamıştı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:29
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 49
Yorum
Yavuz Yüzde yüz Fenerbahçe.Eğer hakemler maçlara etki etmezse.Rakipler hakemlerle maç alırken F.Bahçe bu yıl hakemler tarafından doğrandı
- Sakata gelmeyelim
Toplam 2
Yorum
bjk advers Seni ve takımı asıl sakata getirecek olan Quaresma ve özellikle de Olcay'a olan bağlılığın .
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 29
Yorum
BEYAZ gelsin bizden yana bir sorun yok,besiktasin sampiyonlugunu,eren ile beraber kutlarlar:)
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