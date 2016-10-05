 FORMAMI ÖZLEDİM – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    FORMAMI ÖZLEDİM

    FORMAMI ÖZLEDİM
    Yeni 'da sezonun ilk haftasında antrenmanda sakatlanan ve yaklaşık 50 gündür takımdan ayrı çalışan Osman Fırat, yeşil sahalara döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Osman, "Formamı çok özledim. Bu sene takım iyi gidiyor. Bir an önce oynamak ve başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
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