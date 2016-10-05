FORMAMI ÖZLEDİM
Yeni Malatyaspor'da sezonun ilk haftasında antrenmanda sakatlanan ve yaklaşık 50 gündür takımdan ayrı çalışan Osman Fırat, yeşil sahalara döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Osman, "Formamı çok özledim. Bu sene takım iyi gidiyor. Bir an önce oynamak ve başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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