 Manisaspor'da aday bolluğu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    'da aday bolluğu

    Manisaspor'da aday bolluğu

    1'inci Ligi'nde zor günler geçiren düşme hattındaki 'da Koray Palaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi.

    Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde hazırlanan ve henüz 6 haftada 2 teknik direktör değiştiren siyah beyazlı takımın başkanı Abdullah Mergen, ilk olarak Yusuf Şimşek, ardından geçen sezon 'la şampiyonluk yaşayan Engin İpekoğlu'yla görüştü. Mergin'in yarın da 2006-2008 arasında kulüpte görev yapan Giray Bulak'la bir araya geleceği öğrenildi. Güvenç Kurtar'ın da adı geçiyor.

    Ligde 5 puanı bulunan ve Futbol Federasyonu'nun verdiği 3 puan silme cezası uygulandığında 2 puana düşme tehlikesi olan 'da acilen çıkışa geçmenin hesapları yapılıyor. Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Başkan Mergen'in futbolcularla da yarın toplantı yapacağı öğrenildi. Takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle küplere binen Başkan Mergen, yakın çevresine kötü skorlar devam ederse devre arasını beklemeden birçok isimle yolları ayırabileceklerini söyledi. Son 4 maçta 16 gol yiyen 'da Eskişehirspor müsabakasında kolu kırılan stoper Dimov'un iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:50
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