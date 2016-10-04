Manisaspor'da aday bolluğu
Türkiye 1'inci Ligi'nde zor günler geçiren düşme hattındaki Manisaspor'da Koray Palaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi.
Ligde 5 puanı bulunan ve Futbol Federasyonu'nun verdiği 3 puan silme cezası uygulandığında 2 puana düşme tehlikesi olan Manisaspor'da acilen çıkışa geçmenin hesapları yapılıyor. Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Başkan Mergen'in futbolcularla da yarın toplantı yapacağı öğrenildi. Takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle küplere binen Başkan Mergen, yakın çevresine kötü skorlar devam ederse devre arasını beklemeden birçok isimle yolları ayırabileceklerini söyledi. Son 4 maçta 16 gol yiyen Manisaspor'da Eskişehirspor müsabakasında kolu kırılan stoper Dimov'un iyileşme sürecine girdiği bildirildi.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:50
- Sihirli dokunuş
Toplam 15
Yorum
vasat galata ligin son sirasindaki antalyaya 60 dakika pozisyon uretemeyen,hakemlerle alinan puanlarla sisirilen,galatanin havasini genclerbirligi alir.
- Lens bile bile ‘lades’ demiş
Toplam 1
Yorum
jere lens adamdır
- Komadan çıktı!
Toplam 2
Yorum
Kafa atmak Allah sifalar versin.. Yillarca defansta yuksek toplara kafa atmaktan da olabilir..
Manisaspor'da aday bolluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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