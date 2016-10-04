 kaleci çağlar serbest kaldı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    kaleci çağlar serbest kaldı

    kaleci çağlar serbest kaldı
    maçı için gittiği İzmir'de handikap operasyonu kapsamında gözaltına alınan kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, İstanbul'daki sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Çağlar, davadan beraat ettiğini belirtti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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