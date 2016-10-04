 İki yıl içinde şampiyon – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    İki yıl içinde şampiyon

    İki yıl içinde şampiyon
    Balıkesir'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükselen Yeni Malatya'da moraller zirve yaptı. Başkan Adil Gevrek, "İki yıl içerisinde şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl olsa daha güzel olur. Tabii Süper Lig farklı bir lig. Malatya Süper Lig'i hak eden bir şehir" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    TFF
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