 Demirspor’da Sözeri gitti – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Demirspor’da Sözeri gitti

    Demirspor’da Sözeri gitti
    'da Şanlıurfa beraberliği sonrası teknik direktör Erkan Sözeri'yle yollar ayrıldı. Başkan Sedat Sözlü, "Erkan hoca ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu konuda karşılıklı bir anlaşma sağladık" dedi. Mavi Şimşekler'de en güçlü adayların deneyimli çalıştırıcı Engin İpekoğlu ile Ümit Özat olduğu öğrenildi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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