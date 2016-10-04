 Altıparmak Samsun’da – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Altıparmak Samsun’da

    Altıparmak Samsun’da
    'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la anlaşma sağlandı. Sezon öncesinde Manisa'da görev alan ve lig başlamadan istifa eden Altıparmak, Alanya ve Kartal ile 'de şampiyonluk yaşadı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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