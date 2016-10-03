 Yiğidolar'ın dönüşü – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yiğidolar'ın dönüşü

    Yiğidolar'ın dönüşü

    Mesut Bakkal’ın başına geldiği Sivas 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Altınordu karşısında yenik duruma düşen kırmızı-beyazlılar, Beykan ve Burhan’la zafere uzandı

    Üst üste alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta hoca değişikliğine giden Sivasspor, dün taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşadı. Altınordu'yu konuk eden kırmızı-beyazlılar, yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılan taraftı. Mesut Bakkan yönetiminde ilk galibiyetine ulaşan Yiğidolar, 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

    BEYKAN'DAN MÜT HİŞ GOL
    Hızlı başlayan karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı kazanan Altınordu'da topun başına geçen Göksu, takımını öne geçirdi: 0-1. 18'de kazanılan serbest vuruşu kullanan Beykan skoru eşitledi: 1-1. Mücadelede son sözü Burhan söyledi. 49'da Ziya'nın ortasına iyi yükselen Burhan kafayla topu ağlara yolladı: 2-1.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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