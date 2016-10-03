Yeni Malatya zirvede
TFF 1. Lig'de zirvenin yeni sahibi Yeni Malatyaspor oldu... 6'ncı hafta mücadeesinde Balıkesirspor'u ağırlayan Malatyaspor, Sedat Ağçay'ın golüyle ilk yarıyı önde kapadı. Balıkesir, 66'da İshak Çakmak'ın penaltısıyla skora denge getirdi: 1-1. Michael Pereira hemen 1 dakika sonra bu gole karşılık verip takımını 3 puana ve zirveye taşıdı: 2-1.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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