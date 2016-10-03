 Yeni Malatya zirvede – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yeni Malatya zirvede

    Yeni Malatya zirvede
    'de zirvenin yeni sahibi Yeni oldu... 6'ncı hafta mücadeesinde Balıkesirspor'u ağırlayan Malatyaspor, Sedat Ağçay'ın golüyle ilk yarıyı önde kapadı. Balıkesir, 66'da İshak Çakmak'ın penaltısıyla skora denge getirdi: 1-1. Michael Pereira hemen 1 dakika sonra bu gole karşılık verip takımını 3 puana ve zirveye taşıdı: 2-1.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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