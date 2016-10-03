Erkan Sözeri gönderildi
TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Başkan Sözlü "Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Takımın başına kısa sürede bizi hedefe taşıyacak bir teknik direktörü getireceğiz. Teknik heyette yapılacak kan değişimini de inşallah Adana Demirspor'a iyi gelir" dedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
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