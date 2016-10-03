 Erkan Sözeri gönderildi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Erkan Sözeri gönderildi

    Erkan Sözeri gönderildi

    1'inci Lig takımlarından Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

    Başkan Sözlü "Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Takımın başına kısa sürede bizi hedefe taşıyacak bir teknik direktörü getireceğiz. Teknik heyette yapılacak kan değişimini de inşallah 'a iyi gelir" dedi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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